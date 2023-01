Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 25 gennaio 2023: Federico esce con Carola, ma accade qualcosa: “Mi raggira”

Nella puntata del 25 gennaio 2023 di Uomini e Donne, non mancheranno i colpi di scena che intratterranno i fan più accaniti della trasmissione. Il dating show è uno dei programmi di canale 5, condotti da Maria De Filippi, più seguiti. Le anticipazioni rivelano che si tornerà a parlare del trono classico e in particolare di Federico Nicotera e del suo incontro con Carola. A seguire si passerà al trono over, dove l’assenza del cavaliera Armando, non passerà inosservata. Infine, si parlerà di Biagio e Carla che sembra si stiano frequentando anche al di fuori della trasmissione.

Anticipazioni Uomini e Donne: puntata 25 gennaio

I due hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo insieme e Carola raggiunge Federico sul posto di lavoro.

Per tutta la durata dell’esterna entrambi sembrano essere molto affiatati, ma in studio, il tronista confessa di avere qualche dubbio su questa frequentazione. Federico sembra, infatti, non fidarsi totalmente di Carola, in quanto gli sembra che lei voglia raggirarlo in qualche modo. Il dubbio gli è venuto soprattutto quando alla fine dell’esterna lui le ha chiesto un bacio e lei ha rifiutato molto freddamente.

L’assenza di Armando Incarnato e di Tina Cipollari

Dopo gli scontri con Maria De Filippi, il cavaliere Armando Incarnato non si è presentano in studio.

Non si sa ancora se la sua assenza sarà solo temporanea o definitiva: che la ferita sia ancora aperta?

Altra assenza che ha fatto molto discutere è quella di Tina Cipollari.

Anche l’opinionista non è presente durante la trasmissione e secondo alcune voci di corridoio, la motivazione è che sta organizzando il matrimonio con Vincenzo Ferrara, con il quale avrebbe avuto un ritorno di fiamma.

La frequentazione di Biagio e Carla

Tutto sembra procedere nel migliore dei modi tra Biagio e Carla, tanto che la loro frequentazione sta continuando anche al di fuori delle telecamere.

Chissà se Carla riuscirà a conquistare completamente il cuore di Biagio, tanto da spingerlo ad abbandonare insieme il programma. I fan sperano tanto in questa coppia, anche perché aspettando da tanto delle news positive.