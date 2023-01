Pasqualino Maione, le foto sconvolgenti: il volto devastato dalla malattia gravissima

Pasqualino Maione ha mostrato pubblicamente alcune immagini che mostrano il suo fisico devastato per via di alcuni gravi problemi di tipo fisico.

La storia di Pasqualino Maione ha sconvolto il pubblico di Amici. L’ex concorrente è afflitto da un grave male che non solo sta mettendo a rischio la sua salute, ma ha anche cambiato radicalmente il suo fisico.

Pasqualino, detto Pay, è stato uno dei protagonisti di una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore ha spiegato di essere cambiato molto dal punto di vista fisico, come aveva già raccontato in precedenza. Ora si mostra ai follower, mostrando i cambiamenti devastanti subiti dal suo fisico: ”Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social.

No, non sono ingrassato, è l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo”.

Pasqualino Maione e le conseguenze del Covid

La ragione del crollo fisico è dovuta a una malattia avuta dopo il Covid, quando il suo fisico era già estremamente provato: ”È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo.

La strada è ancora lunga però ce la faremo”.

Sempre sui social, ha raccontato: “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante: State attenti a questo maledettissimo COVID, io l’avevo sottovalutato , ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”.