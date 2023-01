Alice Campello e Alvaro Morata: tutto sulla loro storia d’amore tra l’influencer ed il calciatore

Quando in una storia d’amore i protagonisti sono belli e famosi, tutti sono portati a pensare che la storia finirà in poco tempo. Non è il caso della bellissima Alice Campello e del famoso Alvaro Morata che, a distanza di anni, stanno ancora insieme. Non solo, i due hanno quattro figli! Vediamo insieme Alice Campello e la storia con Alvaro Morata: come si sono conosciuti.

Alice Campello e Alvaro Morata: una moderna storia d’amore

Lei è un’influencer si successo, lui l’ex attaccante della Juventus. I due avevano vite completamente separate qualche anno fa, facevano parte di due mondi opposti ma quando c’è l’amore di mezzo niente ha un limite.



La bellissima influencer, grazie ai contenuti originali e super fashion, è seguita da molti follower mentre il calciatore dal fascino latino ha sempre entusiasmato gli appassionati di calcio con delle performance eccezionali. Quindi cosa c’entra un’influencer con un calciatore? Semplice: una sintonia unica.

Come si sono conosciuti Alice e Alvaro

Alice postava contenuti sui suoi account personali attirando molti curiosi tra i quali proprio Alvaro Morata che non si è voleva lasciar sfuggire una bellezza simile. Dopo aver studiato con attenzione tutti i post della ragazza, Morata ha deciso di fare il primo passo chiedendole di uscire e aveva ragione perché tra i due è scattato il famoso colpo di fulmine.

I primi appuntamenti

Ovvio che una coppia come Alice e Alvaro non si è limitata a passeggiare per le vie del centro. I loro primi incontri avevano qualcosa di magico. Al primo appuntamento Alvaro è andato a prendere la ragazza sotto casa, come un vero e proprio cavaliere, i due hanno continuato a frequentarsi fino all’immediata proposta di matrimonio dopo pochi mesi.

Alvaro ha fatto la proposta di matrimonio in uno degli Hotel più panoramici di Madrid, Alice ha risposto subito di sì.