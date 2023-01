Alvaro Morata, tutto sulla vita privata: l’incontro con Alice Campello, i figli e i problemi con la piccola Bella

L’amore tra la bella Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata è un sentimento vero e sincero, proprio come dimostra la storia nata tra i due. Per chi non conosce le tappe della relazione c’è questo articolo! Proseguite nella lettura per conoscere Alice Campello, come ha conosciuto Alvaro Morata: tutto sul loro amore.

Il primo incontro tra Alvaro Morata e Alice Campello

Alice Campello è molto conosciuta nel mondo dei social grazie alla florida attività di influencer. Grazie al suo lavoro è riuscita a conquistare Alvaro Morata, complice uno dei tanti scatti della bella ragazza. Morata ha infatti dichiarato di essere rimasto subito colpito dalla bellezza di Alice e aveva la curiosità di conoscerla di persona.

Sembrerebbe quindi che è stato proprio lui a fare il primo passo.

Un amore vero: il matrimonio

Il primo incontro tra Morata e Campello è stato fatale perché anche la giovane influencer ha subito sentito un’attrazione particolare nei confronti del calciatore. I due si sono frequentati per poco tempo prima di sposarsi nel 2017. Dopo un anno di matrimonio sono diventati genitori di Alessandro e Leonardo.

Ma i ragazzi non si sono fermati, nel 2020 arriva Edoardo, il terzo figlio a completare una famiglia già perfetta.

Una famiglia in salita

Alvaro Morata e Alice Campello sono davvero innamorati e desiderano una famiglia in salita.

Così ecco arrivare il quarto figlio, anzi, la quarta figlia, annunciata sul social Instagram. La piccola Bella ha reso mamma e papà super felici, entrambi aspettavano l’arrivo di una principessa, come definita dal calciatore, nonostante i problemi legati al parto. La neonata sta bene ma la mamma è stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di alcune complicazioni. Alvaro ha subito rassicurato i follower sottolineando la forza di Alice capace di lottare sempre con tutte le sue forze.