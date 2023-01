Max Angioni nuovo conduttore de Le Iene: tutto sul comico di Zelig e di Lol che affianca Belen Rodriguez

La coppia di conduttori che ha intrattenuto per mesi i telespettatori de Le Iene si è divisa. La notizia era già nell’aria dopo la puntata del 24 gennaio, quando Belen Rodriguez si è trovata a condurre da sola senza dare alcuna spiegazione.

A confermare le teorie di un avvicendamento alla conduzione, è arrivata oggi una nota di Mediaset che ha ringraziato Teo Mammuccari per il suo lavoro, congedandolo.

Rumors: una lite all’origine dell’abbandono di Teo Mammuccari

Da giorni, online, circolano voci insistenti riguardanti una presunta lite tra il conduttore e l’ideatore de Le Iene, Davide Parenti. Pare che il diverbio sia stato così acceso da rendere impossibile la prosecuzione della collaborazione.

Cosa ci sarà di vero?

Questo cambiamento alla guida del programma di Italia 1 è stato causato realmente da un’accesa lite o – come afferma Mediaset – si tratta semplicemente di accordi contrattuali pregressi?

Intanto, è stato ufficializzato il sostituto di Mammuccari: ad affiancare Belen Rodriguez, infatti, ci sarà Max Angioni, già ospite fisso durante l’attuale stagione.

Chi è Max Angioni: lavoro e vita privata del nuovo conduttore de Le Iene

Nel comunicato ufficiale di Mediaset compare anche il doveroso benvenuto a Max Angioni, il giovane attore salito alla ribalta grazie alla sua presenza nei programmi comici più epici del Biscione, come Zelig e Italia’s Got Talent.

Angioni, classe 1990, dopo essersi diplomato si è da subito dedicato alla recitazione e alla comicità, frequentando dapprima la prestigiosa scuola Teatro in Centro di Como, per poi iscriversi all’Accademia del Comico di Milano.

Della sua vita privata non si sa molto, i suoi profili social, infatti, non svelano grandi dettagli, per ora.

I vertici di Mediaset hanno tenuto a manifestare la piena fiducia nei confronti di Angioni, sottolineando la perfetta sintonia già dimostrata con il programma e con tutto il cast de Le Iene.

Siamo certi che il pubblico accoglierà con entusiasmo Max Angioni alla conduzione del programma accanto a Belen Rodriguez. Non ci resta che aspettare la prossima puntata de Le Iene per vedere all’opera la nuova coppia!