Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 28 e 29 gennaio 2023: Bilancia piena di passione, chi è il segno sfortunato

Il prossimo fine settimana è l’ultimo del mese di gennaio. Vediamo insieme le previsioni di Paolo Fox per i giorni 28 e 29 gennaio nell’oroscopo dei 12 segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Il weekend di fine gennaio potrebbe riservare alle coppie sposate da poco tempo la voglia di avere un figlio. Le due giornate saranno interessanti in campo sentimentale anche per i single nati nel segno. Tutto tranquillo in ambito lavorativo.

Oroscopo Toro

In questo fine settimana i nati nel Toro dovranno risolvere un problema personale in campo sentimentale. Attenzione a non accumulare troppo stress sia dal punto di vista fisico che mentale.

Oroscopo Gemelli

Nella giornata di sabato si avranno dei chiarimenti in ambito lavorativo per le coppie che lavorano insieme. In campo sentimentale il futuro si prospetta pieno di buone occasioni.

Oroscopo Cancro

Grazie alla Luna presente nel segno, i single nati nel Cancro riceveranno dei buoni consigli in campo sentimentale. Attenzione a scegliere bene quali azioni portare avanti in campo lavorativo.

Oroscopo Leone

Nel weekend possibilità di incontri ed emozioni per i nati nel segno, specialmente con Ariete e Gemelli, mentre in ambito lavorativo potrebbero presentarsi dei problemi da risolvere.

Oroscopo Vergine

Nell’amore i nati nel segno che vogliono mantenere il loro rapporto non devono prestarsi a prove di forza, mentre per i single le previsioni sono di una possibile relazione nella quale si deve buttarsi in pieno. In ambito lavorativo è necessario evitare sterili discussioni.

Oroscopo Bilancia

Nei prossimi giorni per i nati nel segno potrebbero nascere nuove storie amorose, ma è necessario fare attenzione e non impegnare troppo la mente. Possibili discussioni nelle coppie, mentre per il lavoro si procede con sicurezza.

Oroscopo Scorpione

In questo fine settimana per i nati nel segno è assolutamente necessario fare attenzione ai propri rapporti con i nati nel Toro, nel leone ed anche nel proprio stesso segno.

Possibili problemi di spese extra in ambito lavorativo.

Oroscopo Sagittario

Attenzione ai dubbi in ambito sentimentale in questo fine settimana con varie situazioni che dovranno essere verificate con molta attenzione.

Alcuni dubbi saranno possibili in ambito lavorativo.

Oroscopo Capricorno

Per i single nati nel Capricorno la giornata di domenica risulterà di grande utilità in campo sentimentale, permettendo di avere dei buoni riscontri. Per le coppie potrebbe essere il momento per un weekend di passione.

Oroscopo Acquario

Poca tolleranza in questo fine settimana in amore per i nati nel segno. Questo potrebbe far nascere alcune polemiche all’interno della coppia. Nel lavoro è importante recuperare le energie psicofisiche.

Oroscopo Pesci

La presenza di Venere nel segno proprio segno contribuirà, insieme a quella della Luna, ad avere due ottimi giorni per quanto riguarda il lato sentimentale. Possibili preoccupazioni invece in ambito lavorativo.