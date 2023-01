Sophie Codegoni ricoverata in ospedale, paura per la vip incinta: le sue condizioni di salute, cosa succede

Sophie Codegoni è al quinto mese di gravidanza e si trova al momento ricoverata in ospedale. È stata proprio lei a spiegare cosa sta succedendo in questi giorni.

Sophie Codegoni, ex gieffina e oggi Bonas di Avanti un altro, sta vivendo un periodo molto felice della sua vita: ha conosciuto l’amore -il compagno di reality Alessandro Basciano– ed ora è incinta della loro prima figlia, Celine. Le cose nelle ultime ore sono però molto peggiorate: per un problema serio di salute Sophie Codegoni è finita in ospedale, dove è tuttora ricoverata.

Dopo giorni di silenzio, Sophie Codegoni ha pubblicato alcune stories in cui ha spiegato come stavano le cose: “Ragazze eccomi non sono sparita…vi stavo leggendo…in queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qui qualche giorno all’ospedale a fare un po’ di controlli.

Però tranquille tutto ok…la mia piccolina sta benissimo. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così tanto dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparazzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale. L’ipotesi è tra calcoli e coliche.”.

A quanto pare, fortunatamente, la salute sua e della bambina sono stabili, anche se è necessario per ora che il ricovero continui.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano hanno cominciato una relazione all’interno della Casa del GF Vip.

Nonostante si sia trattato di un rapporto litigioso ai suoi esordi, poi la loro relazione è andata a gonfie vele, tanto che i due sono andati a convivere molto presto e adesso aspettano la loro prima figlia.