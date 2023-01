Teo Mammucari lascia Le Iene, è ufficiale: emerge l’ipotesi della lite con Davide Parenti

Esplode la bomba a Le Iene: Teo Mammucari non sarà più al fianco di Belen Rodriguez alla conduzione del format.

La notizia arriva inaspettata ma ufficiale dopo alcuni giorni di rumors che parlavano di una lite furiosa e di contrasti all’interno del programma. In realtà il comunicato ufficiale di Mediaset parla di un addio previsto e del tutto pacifico: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”.

Al seguito, arrivano ringraziamenti da parte della rete: “(Mediaset, ndr) ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Secondo il sito di Davide Maggio le cose sarebbero invece ben diverse. In particolare sembra sospetto il fatto che nei giorni scorsi Mammucari sia sparito dalla conduzione senza un preavviso e che sia circolato il gossip di una litigata molto, molto accesa con Davide Parenti.