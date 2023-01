Uomini e Donne, Federico presenta Alice in famiglia e poi fa un gesto che la fa infuriare, lei: “E questo cosa vuol dire?”

La puntata di venerdì 27 Gennaio del dating show più seguito d’Italia vedrà uno show senza precedenti. Per quanto riguarda il torno dei giovani, i due tronisti seduti a settembre sembrano essere in dirittura d’arrivo. Lavinia, purtroppo si accorgerà del mancato interesse da parte di entrambi i corteggiatori. La ragazza dopo essere scappata in lacrime ragionerà insieme alla conduttrice sul prosieguo della sua storia. Ci sarà un momento di analisi molto bello dal quale però emerge la chiara volontà della ragazza di volersi ritirare. Per quanto riguarda Federico, andrà a riprendersi Carola fuori dallo studio, ma ne scaturirà un profondo litigio, dal quale la ragazza dirà chiaramente che se sarà la scelta sarà la sua risposta sarà negativa.

Per quanto riguarda Alice invece, l’esterna avrà luogo a casa del tronista dove presenterà alla ragazza il nonno. Si tratta di un momento molto dolce che promette bene fin quando, arrivati al momento di ballare, Federico sceglierà proprio Carola con grande delusione di Alice.

Il trono Over

All’interno dello studio verrà allestita una passerella, le dame daranno luogo ad una sfilata sensuale. Ci sarà al centro Gemma, che metterà un punto alla conoscenza e poi Pamela, in lacrime per la mancanza di interesse mostrata da uno dei cavalieri.

Arrivato il momento della sfilata con grande sorpresa anche degli opinionisti, la protagonista assoluta sarà Roberta che darà uno spettacolo mai visto all’interno dello studio.

La donna farà sedere Riccardo al centro del palco, lo benderà e gli farà assaggiare delle fragole. Questo spettacolo scatenerà molte polemiche non solo tra Gianni e Tina, molte dame avranno molto da ridire sul suo comportamento mentre altri sembrano invece comprendere bene i sentimenti della ragazza. All’interno del parterre maschile potrebbe nascere qualche altro scontro proprio per il rinato interesse nei confronti di Roberta.