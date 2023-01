Giulia Stabile e Sangiovanni, come è nato l’amore tra i due finalisti di Amici 2020: la passione tra alti e bassi

Un grande amore non si rivela mai con scene plateali ed eventi teatrali perché rimane nascosto nell’ombra, intimo e riservato e solo in pochi hanno l’onore di osservare. Questo è proprio quello che è accaduto a Giulia Stabile e Sangiovanni, due ragazzi talentuosi che si sono conosciuti al talent Amici suggellando un’amicizia che si è poi trasformata in qualcosa di molto più grande. Ma vediamo insieme Giulia Stabile e l’amore con Sangiovanni: come è nata la passione.

Come si sono conosciuti Giulia e Sangiovanni

Tutti sanno che Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati i due finalisti dell’edizione 2020 del talent show Amici.

Lei ballerina e lui cantante, i due ragazzi si sono trovati subito pur non abbandonando mai la loro prima passione legata al mondo dell’arte: il canto per lui e la danza per lei.

All’inizio tutti pensavano che la coppia non sarebbe durata perché è facile infatuarsi a vent’anni ma, a differenza di quanto si pensava, ossia che la coppia avesse le ore contate, i due ragazzi stanno ancora insieme.

Momenti preziosi e riservati

La coppia non ha una grande visibilità e sono poche le notizie di gossip che li riguarda perché sia Giulia che Sangiovanni sono sempre molto impegnati dal punto di vista lavorativo.

Giulia è infatti una delle ballerine professioniste di Amici mentre Sangiovanni registra un successo dopo l’altro.

Forse è proprio la distanza a rendere speciale il rapporto tra questi giovanissimi ragazzi che, quando possono, si ritagliano momenti preziosi tutti per loro.

Anche se i fan vorrebbero avere qualche loro notizia, Giulia e Sangiovanni sono molto discreti. Per non deludere il pubblico, però, ogni tanto postano contenuti nei loro account personali dove sembra chiaro che il rapporto va a gonfie vele. Un esempio? Il post di Giulia scritto per il compleanno di Sangiovanni: “20 per la mia persona preferita” e subito la risposta di lui: “Nessuno mi fa divertire come te”.