Barbara d’Urso è diventata nonna: è successo mesi fa ma per un motivo serio non lo hanno mai detto

La verità è stata nascosta per mesi, ma adesso la neo nonna è pronta a parlare con la nipotina, che da mesi è ormai arrivata in famiglia.

Barbara D’Urso, è cosa nota, ha fatto un patto con il diavolo: ha 65 anni e ne dimostra la metà. Che questa metà sia poi aiutata da trucco, luci, filtri e pose strategiche, è un dettaglio.

È un dato di fatto, ad ogni modo, che sia incredibile l’idea che la conduttrice possa diventare nonna: eppure pare sia successo proprio questo, e che sia successo poco tempo fa.

Barbara d’Urso parla dei figli: “I miei figli non vogliono che si parli di loro”

Perennemente esposta mediaticamente, attualmente al centro di un gossip che la coinvolge insieme a Flavio Briatore, questa volta Barbara D’Urso è rimasta chiusa in un’ermetica riservatezza.

A quanto raccontato a Verissimo la regina di Mediaset è nonna ormai da molto tempo, ma per alcune ragioni nessuno doveva saperlo: ”Con i miei due figli Gianmauro e Emanuele siamo riservati. Dico sempre che non intendo parlare dei miei figli e i miei figli non vogliono che si parli di loro. L’atteggiamento dei miei figli non è di spocchia, presunzione o presa di distanza da quello che faccio. Loro ammirano e rispettano il mio lavoro e io rispetto il loro. Hanno dei lavori molto importanti, dove non vogliono che si sappia che sono miei figli. Non si vergognano di me, ma non vogliono che anche solo una persona pensi che li abbia aiutati io a fare il loro lavoro.

È una cosa molto forte.

È femmina. È una cosa che auguro a tutti di avere una frugoletta, sono completamente pazza di lei. Purtroppo posso vederla poco, perché viviamo in due città diverse, ma tutti i giorni vivo dei video e delle videochiamate. Sono molto felice. È simpaticissima, ride sempre, è bella, con gli occhi blu“. Traspare un grandissimo orgoglio, oltretutto, per la vita che conducono i figli:”Mio figlio si è fatto un mazzo per arrivare dove è arrivato, passa la vita in sala operatoria a salvare la gente.

È nulla quello che facciamo noi in confronto”.