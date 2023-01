Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023: Cancro impulsivo in amore, un segno avrà grande successo sul lavoro

La prima settimana di febbraio si apre all'insegna della passione per alcuni segni: il cancro in particolare potrebbe distinguersi nell'amore.

Per la settimana che va dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 ecco le previsioni riguardanti amore, passione e lavoro per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo Ariete

I nati nell’Ariete vengono da una settimana stressante e quella dal 5 all’11 dicembre sarà perciò all’insegna della rilassatezza con la possibilità di vivere delle emozioni grazie alla presenza della Luna nel segno. Per il lavoro non ci saranno problemi.

Oroscopo Toro

L’aiuto di Venere sarà importante per i nati nel segno per superare possibili incertezze in amore. Attenzione nel lavoro all’interruzione di alcuni rapporti professionali.

Oroscopo Gemelli

Settimana interessante in amore per i nati nei Gemelli, specialmente per chi è già in coppia.

Nel settore lavorativo ci sarà la possibilità di iniziare dei nuovi rapporti, stando attenti a schivare delle opposizioni.

Oroscopo Cancro

Fase di trambusto per i nati nel Cancro, che potrebbe procurare molta impulsività in amore. Nel settore della professione attenzione a non sprecare tempo in una collaborazione infruttuosa.

Oroscopo Leone

Settimana tranquilla nel campo sentimentale per i nati nel Leone, potendo ripartire alla grande specialmente nei giorni del fine settimana. Nel lavoro potrebbero arrivare dei cambiamenti che non devono essere presi con leggerezza.

Oroscopo Vergine

Settimana che potrebbe portare un recupero, seppure lento, in campo sentimentale. I nati nel segno potranno ottenere delle buone occasioni ed una proposta all’inizio della settimana.

Oroscopo Bilancia

Cambiamenti in vista per i nati nel segno per quanto riguarda i sentimenti e in previsione di una decisione da prendere entro il 31 dicembre. Sicurezza dal punto di vista del lavoro.

Oroscopo Scorpione

I nati nello Scorpione in questa settimana potranno riprendersi da una precedente delusione amorosa e incontrare nuove persone.

Nel lavoro è necessario fare molta attenzione alle spese.

Oroscopo Sagittario

Con la presenza di Venere nel segno i nati nel Sagittario potranno vivere serenamente l’amore e mettere da parte le nuvole nere del passato.

La presenza di Nettuno nel segno porta invece brutte notizie in ambito lavorativo.

Oroscopo Capricorno

I nati nel segno vedranno il loro fascino crescere grazie alla presenza di Venere in Capricorno che avverrà tra qualche giorno. Nel lavoro riceveranno delle proposte molto interessanti.

Oroscopo Acquario

Per i nati nell’Acquario sarà una settimana all’insegna di nuove soddisfazioni nel campo sentimentale, con grandi emozioni.

Per quanto riguarda il lavoro i giorni migliori per incontri sono i primi della settimana.

Oroscopo Pesci

Giornate speciali in arrivo per i nati nei Pesci dal punto di vista dell’amore con la Luna che durante la settimana entrerà nel segno. In ambito lavorativo è necessario parlare molto chiaro specialmente da giovedì.