Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno perso il bambino: dolore immenso, il racconto sui social

La gravidanza non era mai stata ufficializzata, ma nel mondo del gossip da settimane si parlava della dolce attesa di Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, il campione di basket.

Oggi, purtroppo, è arrivata la terribile notizia: a seguito di un esame la coppia ha scoperto che la gravidanza si era interrotta. Il gossip era stato rilanciato anche da Deianira Marzano, che da tempo parlava della moglie di un famoso giocatore di basket che stava per diventare mamma (ma solo di recente aveva fatto il suo nome). Sempre Deianira ha espresso la sua solidarietà alla coppia sui social: “Siamo state felici per te che sei una cara ragazza, per voi!

Un forte abbraccio e tanta forza per superare questo momento”.

Giorgia Crivello e la gravidanza interrotta: “Subirò un intervento”

Le parole di Giorgia Crivello, su Facebook, sono arrivate come un colpo al cuore: “Vi scrivo queste parole poiché ormai era chiaro a molti io fossi in gravidanza. Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo è cambiato così rapidamente da rendere evidenti le cose. Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti.

Non saprei in che altro modo giustificare l’assenza di qualche giorno che vedrete da parte mia, ma come sapete bene sono una persona trasparente e sincera non racconterei mai una cosa per un’altra.

Specialmente perché ormai le cose sono abbastanza chiare. Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più…essendo che nient’altro è avvenuto naturalmente, e si trova ancora al suo post, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto. So che tante donne mi capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita…Vi ringraziamo anticipatamente per l’affetto che siamo certi riceveremo da parte vostra. Giorgia e Stefano.”