Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, relazione al capolinea: cosa è successo nella coppia inossidabile

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso, coppia apparentemente inossidabile del gossip nazionale, sarebbe giunta al punto di rottura. Si tratta solo di un’indiscrezione, per ora, ma pare proprio che questo amore lungo 5 anni sia giunto al capolinea.

Avevano resistito a diversi ostacoli: si erano mostrati come l’unica coppia priva di tossicità di un’edizione particolarmente complessa di Temptation Island. Hanno poi dovuto subire accadimenti ben più drammatici, come la perdita di un figlio. Lei lo aveva raccontato su Instagram: “Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo.

Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi. Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica.

Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”.

Lei già madre -come lui- aveva sofferto moltissimo, ma aveva trovato il sostegno di lui. Ora però si parla di “crisi insanabile” e si mormora che i due non abitino neanche più insieme. Sui social Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non sono più presenti in coppia da tempo e i fan del loro amore hanno perso le speranze. Sembrerebbero sfumati anche i piani di matrimonio della coppia.