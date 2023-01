Uomini e Donne, sorpresa in studio per Gemma: prima la gioia, poi parte lo scontro

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 31 gennaio ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Nello studio di Maria De Filippi infatti l’attenzione sarà puntata soprattutto sul cavaliere Riccardo, ex storico di Ida Platano. Quest’ultimo ha cominciato una frequentazione con la dama Gloria con la quale però ci sono stati diversi alti e bassi. Dopo uno scontro nelle puntate precedenti, i due avevano deciso di riprovarci per capire se tra loro sarebbe potuto nascere un amore. In realtà però sarà proprio Riccardo a mettere un freno alla storia, affermando di non provare alcuno slancio nei confronti della donna.

Le parole dell’uomo turberanno molto Gloria, la quale al contrario del pugliese si dirà piuttosto presa da questa conoscenza. Il dibattito tra i due nel programma televisivo coinvolgerà anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non nutrono grande simpatia nei confronti del cavaliere.

Cosa succederà nella puntata di Uomini e donne del 31 gennaio: anticipazioni

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 31 gennaio vedranno poi la nota dama Gemma Galgani alle prese con la sua rivale in amore Pamela. Entrambe le donne infatti sono uscite con il cavaliere Alessandro e sono interessate alla conoscenza di quest’ultimo.

Per mettere fine alla loro diatriba Pamela ha inviato un regalo a Gemma, la quale però sembra non aver apprezzato il dono. A mettere fine allo scontro tra le due dame sarà proprio Alessandro, che affermerà nel programma di Maria De Filippi di non voler continuare a frequentare Gemma. Questo sarà un duro colpo per la donna torinese che affermerà di aver creduto alle parole dell’uomo. A questo punto però sarà Gianni Sperti a prendere le parti di Alessandro, sostenendo che l’uomo non ha mai preso in giro la dama.