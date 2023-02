Bianca Atzei e Stefano Corti in crisi dopo la nascita di Noa: cosa sta accadendo nella coppia, la confessione

Stefano Corti e Bianca Atzei sono, come ogni neo genitore, completamente assorbiti dal loro nuovo ménage insieme al piccolo Noa. Le gioie della nascita sono però arrivate insieme allo stress ed alle difficoltà, come ha raccontato lo stesso Stefano Corti sui social.

Non Alexander è nato da pochi giorni ed è arrivato dopo mesi di serena gravidanza ed anni di cocente desiderio. Dopo il dolore dell’aborto avvenuto qualche anno fa, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno ritrovato la forza di cercare una nuova gravidanza, che è arrivata portando il piccolo Noa. Nei giorni scorsi Stefano Corti ha però spiegato che stanno attraversando un momento difficile: “Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili.

Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di star lì a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo. È più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Non è stupendo e non poteva arrivare in un periodo migliore!”.

queste le parole con cui quache giorno fa Stefano Corti ha accolto, sui social, il figlio:” Tornati a casa. Da ora la nostra vita in 3. Parte un Mondo nuovo, vivo, ricco, sereno, pieno.

Di te. Di noi. Inizia una vita in cui ogni giorno il cielo sarà sempre azzurro e pieno di luce. Ci insegnerai a conoscerti e diventare dei bravi genitori. E ce la metteremo tutta”.