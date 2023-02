Uomini e Donne, Federico Nicotera si sbilancia, momento di passione con una corteggiatrice: la scelta è ovvia

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 1 febbraio ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Al centro dello studio di Maria De Filippi l’attenzione sarà rivolta alla dama torinese Gemma Galgani, ormai volto noto del pogramma. La donna, in seguito a una serie di esperienze fallimentari, ha iniziato a conoscere Alessandro. Tuttavia anche questa frequentazione è destinata a concludersi nel modo peggiore dal momento che il cavaliere ha deciso di non uscire più con la donna ma di continuare la conoscenza con la dama Pamela. Questo sarà un duro colpo per la torinese che accuserà l’uomo di averla illusa.

A prendere le parti di Alessandro ci sarà però l’opinionista Gianni Sperti che sosterrà che il cavaliere è sempre stato onesto nei confronti di Gemma. In studio poi ci saranno Riccardo e Gloria che decideranno di interrompere la loro frequentazione. L’ex storico di Ida Platano infatti ha affermato di non essere coinvolto dalla donna, mentre quest’ultima era propensa a proseguire.

Uomini e donne: cosa accadrà nella puntata del 1 febbraio

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 1 febbraio vedono poi un duro scontro tra Biagio e Carla. I toni si accederanno notevolmente nello studio di Maria De Filippi dal momento che la dama, presa dall’ira, darà uno schiaffo al cavaliere.

Per quanto riguarda il trono classico invece, al centro dell’attenzione ci sarà Federico Nicotera.

Il giovane tronista non ha ancora fatto la sua scelta e dovrà decidere se uscire dal programma con Carola oppure con Alice. Con la prima, in seguito a un’esterna molto importante, ci sarà un bacio appassionato che porterà Alice a una forte discussione. Quest’ultima infatti manifesterà tutto il suo fastidio per il gesto del tronista. Poco spazio invece sarà riservato alla tronista Lavinia, la quale è ancora molto in difficoltà tra i suoi due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli.