Uomini e Donne, Alice delusa da Federico: cuore spezzato, il gesto di lui che l’ha offesa

Secondo le anticipazioni, nella puntata del 2 febbraio di Uomini e donne ci saranno delle importanti novità che riguarderanno il trono classico. In particolar modo l’attenzione sarà puntata sul tronista Federico Nicotera, ancora in dubbio sulla sua scelta. Le sue corteggiatrici Carola e Alice infatti alterneranno momenti di tranquillità a momenti di tensione. Dopo un duro scontro con Alice, Federico cercherà di parlare con la ragazza e chiarire le sue posizioni. La corteggiatrice infatti nella puntata scorsa aveva abbandonato lo studio di Maria De Filippi piangendo. Il confronto tra i due però non porterà al risultato sperato da Federico che intanto ha portato in esterna anche Carola.

Con la ragazza ci sono stati dei momenti di grande intimità in cui i due si sono raccontati e si sono conosciuti meglio. Proprio per questa ragione, l’intesa tra i due è arrivata alla stelle tanto da far scattare un bacio. Quest’ultimo non ha fatto altro però che alimentare le tensioni con Alice che si è detta molto delusa dal comportamento del ragazzo.

Uomini e donne: cosa succederà nella puntata del 2 febbraio

Nella puntata del 2 febbraio le anticipazioni di Uomini e donne vedono poi l’assenza della tronista Lavinia, di cui non sono stati spiegati i motivi.

Anche i suoi due corteggiatori Alessio Campoli (volto noto al pubblico per aver corteggiato in passato Angela Nasti) e Alessio Corvino non saranno presenti nel programma di Maria De Filippi.

I due ragazzi continuano a contendersi il cuore della bella tronista che è ancora indecisa sulla sua scelta. La ragazza infatti nutre dei forti dubbi su entrambi: in particolar modo il comportamento di Alessio Corvino nelle puntate precedenti non ha fatto altro che far diminuire la fiducia di Lavinia. Sembra infatti che il corteggiatore sia stato visto la notte di Capodanno in compagnia di un’altra ragazza, ma Alessio ha affermato che si trattava soltanto di un’amica di vecchia data.