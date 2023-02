Bobby Solo, la storia delle frasi hard che hanno scandalizzato a Domenica In: cosa ha detto

Il cantante Bobby Solo ha "seminato il panico" nel corso di una puntata di Domenica In per via di alcune dichiarazioni che hanno ammutolito lo studio.

L’ultimo scandalo lanciato da Striscia la Notizia, durante il servizio quotidiano dedicato agli errori e alle stranezze andate in onda in TV riguarda proprio Bobby Solo, l’inesauribile esponente del rock’n’roll italiano, ospite da Mara Venier a Domenica In.

Cos’è successo? Scopriamolo insieme!

Bobby Solo e la battuta piccante sulle note di Zingara

Proprio sotto gli occhi della padrona di casa Mara Venier e di Iva Zanicchi, Bobby Solo ha letteralmente storpiato l’attacco di Zingara, modificando la frase di immane notorietà “prendi questa mano Zingara” e facendola diventare “prendi questo in mano Zingara“: insomma, un doppio senso non troppo velato, all’interno di un programma dedicato alle famiglie, in fascia pomeridiana sulla rete nazionale.

Curioso il fatto che questa provocazione maliziosa abbia coinvolto proprio il brano Zingara, con il quale Bobby Solo, nel 1969, ha vinto Sanremo accanto alla mitica Iva Zanicchi, lì presente.

Bobby Solo, una carriera che non smette di stupire

Dall’alto dei suoi 77 anni, portati benissimo, il cantante romano non smette di stupire, spesso approcciando ironicamente alcuni dei suoi più grandi successi.

Sono ben 37 gli album pubblicati durante la sua ancora vivida carriera, con brani che gli hanno portato un successo capace di valicare i confini del nostro Paese e hanno fatto letteralmente impazzire orde di fan.

Sempre simpatico e pronto a scherzare con i suoi occhiali scuri e un abbigliamento che non tradisce l’anima rock, Bobby Solo ha saputo distinguersi anche questa volta, negli studi di Mara Venier, in occasione di un momento dedicato alla sua fortunata carriera.

Dopotutto, il programma di Antonio Ricci non perdona e ha puntualmente portato alla luce la frase hard piuttosto fuori luogo. Quel che è certo è che l’esternazione canora sia passata quasi inosservata in studio e si sia risolta con fugaci sorrisi.

Arriverà qualche spiegazione da parte del mitico cantante romano? Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi!