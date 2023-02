Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 6 al 12 febbraio 2023: tutti i segni e le previsioni

Ariete L’Ariete in questa settimana sarà particolarmente fortunato. Giove e Nettuno, infatti, renderanno possibile l’esaudimento di alcuni desideri. È importante anche essere pazienti e calmi, soprattutto se si vogliono ottenere dei buoni risultati. Toro Il Toro si sente confortato dal senso di sicurezza e stabilità che le stelle gli donano questa settimana. La Luna è […]

Ariete

L’Ariete in questa settimana sarà particolarmente fortunato. Giove e Nettuno, infatti, renderanno possibile l’esaudimento di alcuni desideri. È importante anche essere pazienti e calmi, soprattutto se si vogliono ottenere dei buoni risultati.

Toro

Il Toro si sente confortato dal senso di sicurezza e stabilità che le stelle gli donano questa settimana. La Luna è la tua alleata, perché ti offre un’ulteriore spinta emotiva, quindi usala per sfidare le tue limitazioni.

Gemelli

I Gemelli possono considerarsi i favoriti della settimana. La configurazione astrale renderà questo periodo particolarmente ricco di energia e movimento, regalando occasioni interessanti.

Cancro

La settimana inizia con la Luna Nera che rinnova l’energia. Abbi cura di te e non esagerare né nel lavoro, né nelle attività sociali. Marte in quadratura consiglia di stare attento alle proprie parole e di non sottovalutare le tue emozioni.

Leone

La settimana inizia con Mercurio che invita a riflettere, dando la possibilità di tornare a un passato che ha portato delle delusioni. Marte nel segno stimola l’iniziativa e la voglia di fare qualcosa di nuovo; presto però dovrai affrontare delle complicazioni.

Vergine

La settimana per i nati sotto il segno della Vergine avrà il proprio picco di energia giovedì, quando Marte fornirà una bella dose di determinazione, coraggio e creatività.

Utilizza questa energia per realizzare i tuoi obiettivi. Cerca inoltre di focalizzare l’attenzione sui tuoi sentimenti e sulle relazioni.

Bilancia

La Bilancia sarà arricchita da Venere benevola, così ogni problema di coppia sarà superabile e si potrà ritrovare l’armonia perduta. Da non trascurare il settore della salute: conferire maggiore attenzione possibile alla propria forma fisica eviterà spiacevoli conseguenze.

Scorpione

Questa settimana sarà un momento decisivo per i nativi Scorpione.

Se deciderai di andare con una nuova direzione, potresti essere in grado di raggiungere dei traguardi importanti. Sarà importante per te essere flessibili e non chiudere le porte a nuove possibilità.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario vivranno un periodo intenso, ricco di nuove energie e positività. Preparatevi ad affrontare sfide nuove, a fare sacrifici che vi ricompenseranno in tempi più brevi. Avete a disposizione tutte le risorse giuste per superare i problemi più grandi.

Capricorno

Dovrai prendere decisioni importanti su argomenti che potrebbero riguardare la tua vita lavorativa e personale, ma con un po’ di attenzione, tutto andrà nel verso giusto.

La Luna in Toro crea dei buoni influssi per la tua vita sentimentale, e cerca di non stressarti troppo a causa degli impegni lavorativi.

Acquario

D’altro canto, l’amore sarà più romantico che mai: alcune relazioni potrebbero diventare più intime e profonde. Approfittate di questa settimana per concentrarvi sull’energia che vi circonda e su come la potete sfruttare a vostro vantaggio. Potreste anche godere di un po’ di sano relax con qualcuno.

Pesci

Coinvolgi i tuoi amici e parenti in una divertente attività, stai attenta a mantenere equilibrate le tue spese economiche ed evita di scontrarti con persone che vogliono opporsi al tuo desiderio di progredire.

Sii flessibile e pratico ed evita di trascurare le tue importanti responsabilità.