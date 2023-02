Uomini e Donne, Lavinia fa una sorpresa ai corteggiatori, ma Alessio Corvino reagisce male

Lavinia Mauro ha il cuore diviso tra due corteggiatori, gli Alessio. Per trovare una soluzione ha fatto una scelta drastica che ha messo in ginocchio uno dei due, mentre l'altro ha reagito in modo inaspettato.

Il dating show condotto da Maria De Filippi ci attende anche oggi con una nuova puntata ricca di emozioni e colpi di scena. L’appuntamento è come sempre alla stessa ora, 14:45 su canale 5. In studio ritroveremo gli opinionisti di sempre, ovvero Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Consino, mentre i tronisti sono Nicole Santinelli, Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Non mancheranno poi i Cavalieri e le Dame del trono over, ma cosa accadrà nella puntata del 7 febbraio 2023? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Uomini e Donne: 7 febbraio 2023

In questa puntata, come accade spesso, il trono classico e il trono over sono stati accorpati, ma partiamo proprio dal trono over.

Trono over: cosa accadrà?

Sono tanti gli accadimenti che in questa puntata caratterizzeranno il trono over. Innanzitutto Biagio Di Maro prenderà un’importante decisione, ovvero quella di interrompere la sua conoscenza con Carla, perché sembra che lei lo abbia schiaffeggiato più volte. Anche un’altra conoscenza subirà un’interruzione, ovvero quella tra Alessandro e Pamela, perché a lei non andrà a genio il fatto che il Cavaliere voglia conoscere altre dame. Infine, ci sarà un litigio molto acceso tra Gloria e Riccardo, poiché sembra che lui chatti con altre donne.

Lui proverà a difendersi, tanto da invitare Gianni Sperti a controllare il suo telefono e dopo l’analisi dell’opinionista non emergerà nulla di compromettente.

Trono classico: anticipazioni

Federico porterà in esterna sia Alice che Carola e con entrambe ci saranno dei baci. Per lui la scelta è sempre più vicina. Lavinia Mauro poterà in esterna tutti e due i suoi corteggiatori, ma al suo posto a sorpresa si presenterà sua mamma. Alessio Corvino sarà molto imbarazzato, mentre Alessio Campoli apparirà molto più sciolto. Nicole, invece, uscirà con Andrea e i due sembrano essere molto in sintonia.

Durante la puntata assisteremo anche a delle eliminazioni, ovvero quella di Sebastiano e Luca.