Blanco, chi è il “distruttore” di Sanremo: tutte le curiosità sulla sua chiaccherata vita privata

A soli 18 anni Blanco è uno dei cantanti più importanti e famosi nel panorama internazionale. Appassionato alla musica grazie alla passione del padre per Lucio Dalla, compone la prima canzone a soli 14 anni. L’amore è uno dei temi che lo appassiona di più, difatti il primo testo è dedicato ad una ragazza di cui si invaghisce. La sua carriera prende il volo durante il primo lockdown. Invece di rintanarsi in casa senza far nulla, Blanco sfrutta internet e i social per farsi conoscere dal grande pubblico. Posta così sul suo canale Youtube il suo primo singolo, inutile dire che il riscontro del pubblico è immediato così come il successo che in soli due anni lo travolge.

Cantautore appassionato, parla di temi cari ai giovani, per ben 13 settimane è stato in testa alla classifica Fimi e ha vinto ben 11 dischi di platino e uno d’oro, numeri incredibili considerata la sua giovane età.

Il successo di Blanco

Il successo del giovanissimo è dovuto senza dubbio alla sua originalità, ogni sua esibizione non è mai uguale alla precedente così come i suo testi. Con la canzone Tu mi fai impazzire, il singolo cantato insieme a Sfera e Basta e Blu celeste si fa un nome all’interno del panorama musicale italiano.

La consacrazione arriva alla sua prima partecipazione a Sanremo, in coppia con un altro Big della musica Mahmood, i due con Brividi travolgono il Festival della Canzone Italiana e raggiungono il successo. Vincono anche in Europa mostrando come anche i più giovani possono fare la storia. Blanco sarà presente all’ultima ediizon di Sanremo non solo a seguito della vittoria dell’anno precedente ma anche per presentare il suo nuvoo singolo.

La vita privata di Blanco

Nato in un piccolo paesino in provincia di Brescia, non sappiamo moltissimo del giovanissimo Blanco.

Il ragazzo infatti tende a postare sui social solo ed esclusivamente la sua passione ovvero al musica.

Della sua vita privata però è possibile vedere numerose foto in rete. Non è passato inosservato il cambio repentino di fidanzata subito dopo la vittoria a Sanremo per esempio. Ad oggi, la sua attuale fidanzata dovrebbe essere Martina Valdes anche se di recente non si sono viste foto dei due insieme. Ai tempi, ha fatto scalpore l’intervista dell’ex Giulia Lisioli che ha raccontato il tradimento di Blanco proprio con Martina, e il dolore provato alla fine della storia, proprio a causa delle modalità in cui la separazione è avvenuta.

Insomma, la vita privata di Blanco non sembra tutta rose e fiori.