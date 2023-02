Chi l’ha visto, nuovi dettagli sull’omicidio di Niccolò Ciatti: la verità inquietante sul suo assassino

Niccolò Ciatti è stato ucciso mentre si trovava in vacanza in Spagna: il ceceno Rassoul Bissoultanov è stato condannato per il suo omicidio a 15 anni di carcere.

Nella puntata dell’8 Febbraio 2023 sono numerose le notizie che verranno riportate dalla conduttrice Federica Sciarelli. Il programma infatti cerca di dare voce a tutti coloro che non sono riusciti a ottenere risposte concrete da parte delle autorità. Uno dei casi che più di altri toccherà il grande pubblico sarà quello relativo al Casale abbandonato dove è stata vita l’ultima volta Chiara Bolognesi nel 1992. Ad essere intervistata la mamma di una ragazza che ebbe a che fare con il principale indagato. Attualmente, sembra che la polizia stia utilizzando il georadar forse alla ricerca di prove. Forse, è l’occasione giusta per dare finalmente una degna conclusione ad un caso rimasto un mistero per trent’anni.

Importante anche l’inchiesta sul ceceno Rassoul Bissoultanov reo di aver ucciso Niccolò Ciatti, in vacanza in Spagna. Le due inchieste lo vedono condannato a 15 anni nel paese ispanico mentre in Italia, alla Corte d’Assise non sono state riconosciute le aggravanti richieste dalla procura.

Le inchieste di Federica Sciarelli

Caso a cui viene dato molto spazio è quello che riguarda la scomparsa di Domenico Manzo, sono ben quattro le persone indagate per la sua sparizione e tra queste trova risalto il nome della figlia.

L’uomo, sparito ad Avellino all’inizio del 2021, non ha lasciato alcuna traccia di sè, la procura non ha solide tracce in mano, difatti le indagini sono state prorogate di altri sei mesi al fine di avere ben chiare le dinamiche sottese agli eventi.

A Termoli, un caso speculare, Matteo Mesullo, sparisce dopo aver ricevuto delle chiamate di minaccia anonime, dal 2017 non c’è alcuna traccia del giovane. I giornalisti di Federica ripercorrono le tracce degli ultimi momenti di Matteo, intervistando tutti coloro che hanno scambiato delle chiacchiere con lui proprio prima della scomparsa.

Non resta che attendere la puntata per avere novità sui numerosi fatti di cronaca all’ordine del giorno.