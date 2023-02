Beppe Vessicchio, incidente mentre si trovava a Sanremo: come sta ora, i danni riportati

Beppe Vessicchio è rimasto vittima di un incidente di rara peculiarità, nel corso delle ultime ore. Il maestro leggendario di Sanremo -che ormai non è più operativo sul palco ma è diventato il grillo parlante della kermesse- ha infatti al momento un occhio nero, e si è ritrovato a dover spiegare come mai si è ritrovato in questo stato.

A quanto pare, galeotta fu una vetrata. Sia Fedez che la moglie Chiara Ferragni sono impegnati al Festival -lui con il suo podcast Muschio Selvaggio, lei alla co-conduzione del Festival- ed hanno preso una villa con piscina, lontano dal centro, dove stare tranquilli.

Uno degli ospiti di Fedez è Beppe Vessicchio, che proprio entrando in casa sua l’altro giorno ha avuto un incidente: “Dovete sapere che ieri il maestro voleva entrare da qua (e indica una vetrata) non aveva visto il vetro, è andato a sbattere e sembra che abbia fatto un incontro con Conor McGregor stamattina” ha spiegato Fedez su Instagram. Ora, infatti, Vessicchio si ritrova con un occhio nero ed anche un brutto taglio.

Beppe Vessicchio non è più una colonna portante del Festival, ma è comunque presente in loco come una sorta di nume tutelare della canzone italiana.

A Fedez ha detto: ”Lo vedrò dalla tv, è bello no?

Mi mancherà essere lì a dirigere, è una famiglia consolidata da anni. Però ho avuto un’opportunità, quella di intervistare tutti i partecipanti. Quando si va al Festival, si va con un entourage. Ho avuto quest’opportunità stavolta e la sto vivendo bene, posso parlare con tanti ragazzi ed è interessante”.