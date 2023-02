Ludovica Valli ha partorito: è nato il secondo figlio dell’influencer, il bellissimo nome scelto dalla coppia

Ludovica Valli ha partorito nelle scorse ore il secondo figlio: è nato il piccolo Otto Edoardo, secondogenito della Valli e del compagno (e futuro marito) Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha avuto circa due anni fa la prima figlia, Anastasia.

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivata qualche mese fa, quando la Valli non poteva più nascondere il pancino in crescita. L’annuncio della seconda attesa era stato molto emozionante: “Arriverà un fratellino per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte.

Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo. Anastasia e il secondo bebè sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati.

Non smetterò mai di ripeterlo…che fantastica storia è la vita.

Bebè 2 è stato desiderato quanto Anastasia, davvero non riesco ancora a realizzare questo secondo dono incredibile”.

Sono di ieri le ultime stories su Instagram in 3, perché poche ore dopo dev’essere cominciato il travaglio (forse in anticipo sul termine) e oggi è arrivato l’annuncio: ”Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo miracolo: la ragione della nostra esistenza”.