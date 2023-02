Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri avrebbe una liaison con una donna molto giovane: le accuse

Riccardo Guarnieri non smette di stupirci: Gloria sta per ricevere un brutto schiaffo dalla sorte, e si arrabbierà molto per un particolare nascosto.

Nelle nuove puntate di Uomini e Donne registrate il 28 gennaio, ci saranno dei colpi di scena che scuoteranno l’intero parterre. Tra dame e cavalieri che sembravano avere un rapporto ormai abbastanza solido, le cose non sembrano andare così bene come sembrava. Nello specifico, uno dei cavalieri darà una sconvolgente notizia, si tratta di rivelazioni del passato che daranno alle dame ma anche ai telespettatori un po’ di pepe su cui riflettere. Per quanto riguarda Gemma, la dama prenderà il suo posto al centro dello studio chiudendo con le nuove conoscenze senza un nulla di fatto. Come lei, anche Alessandro, che dopo aver affermato di voler fare nuove conoscenze, troverà Pamela contrariata e intenzionata a chiudere.

La dama desidera l’esclusiva altrimenti, non sarà possibile costruire alcun rapporto serio o stabile. Infine, Riccardo, accusato da Gloria di chattare con una ragazza più giovane di lui. Gianni Sperti, leggendo in privato le conversazioni a cui la dama si riferisce, non trova nulla di compromettente e smentisce quanto affermato.

Il trono dei giovani

Non vanno meglio le cose per i tornisti che prossimi alla scelta sono più spaesati che mai. Per i ragazzi infatti la decisione sembra sempre più difficile.

La tronista Lavinia Mauro decide nuovamente di uscire con entrambi i corteggiatori, bella visione dell’esterna però vediamo che ad uscire con la ragazza non sarà lei ma la madre.

Entrambi i ragazzi sono in difficoltà, ma portano a casa una bella esperienza che sperano possa fare la differenza per la ragazza ai fini di una sua ipotetica scelta. L’altro tronista invece non ha ancora deciso nulla, non ci sono i presupposti secondo lui per scegliere né l’una né l’altra corteggiatrice infatti Maria sospetta che il ragazzo voglia abbandonare il trono ad un passo dalla scelta.

Anche se, il pubblico è sempre più convinto che le cose possano cambiare e che il ragazzo si accorga che Carola è la scelta giusta per lui. Non resta che guardare la puntata per vedere i futuri risvolti.