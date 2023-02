Maddalena Corvaglia, tutta la verità sul rapporto con Paolo Berlusconi: è amore o amicizia?

Paolo Berlusconi, fratello del più noto Piersilvio, da anni è al fianco di Maddalena Corvaglia: i due condividono weekend, vacanze in barca e incontri familiari.

Le voci si rincorrono e impazza il gossip.

Pare infatti che Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi se ne vadano a passeggio insieme, per le strade della bella Forte dei Marmi con aria complice, e che succeda da un sacco di tempo.

É l’inizio di un nuovo amore o solamente un’amicizia ben consolidata?

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Insieme dopo un anno

Gli amanti del pettegolezzo potrebbero non ritenere inedita la coppia Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, perchè proprio un anno fa si vociferava di un loro legame romantico. Allora le voci si erano spente perchè i diretti interessati avevano smentito la notizia.



Di recente però i paparazzi li hanno immortalati di nuovo insieme, a passaggio per la Versilia, e dunque la domanda sorge spontanea: i due sono coinvolti in un love affaire o è davvero una semplice amicizia?

I due erano stati visti insieme anche nel 2022, a Portofino, dove tra l’altro abita il nipote di Paolo Berlusconi, Pier Silvio, insieme a Silvia Toffanin, presentatrice di Verissimo.

L’occasione sembrava perfetta per la presentazione ufficiale della nuova coppia.

Gli amori di Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi

Maddalena Corvaglia al momento è sigle dopo aver interrotto la sua relazione con l’imprenditore Alessandro Viani.

La bella presentatrice, resa famosa dal ruolo di velina di Striscia La Notizia nell’edizione che condivise con Elisabetta Canalis, è anche stata sposata con Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi. Dal loro amore è nata Jamie Carlyn Birnbaum nel 2011, unica figlia della coppia. Il matrimonio della showgirl si è concluso nel 2017. Ci sono anche nomi di altri volti noti tra gli amori attribuiti a Maddalena. Ad esempio il campione Valentino Rossi e il cantante e compositore Morgan, ex solista dei Bluvertigo. Paolo Berlusconi, fratello minore del più famoso Silvio, è un imprenditore ed editore dalla vita sentimentale piuttosto intensa.

Si è infatti sposato due volte, e ha quattro figli. Alessia e Luna, nate dal primo matrimonio e Davide Luigi e Nicole Rose, nati dalle seconde nozze. Sono inoltre note alcune liaison legate a volti noti dello spettacolo. Dal 1993 al 2000 ha condiviso una storia d’amore con Katia Noventa, e dal 2001 al 2006 invece ha avuto una relazione con l’attrice e presentatrice spagnola Natalia Estrada. L’ultima storia di cui si è a conoscenza è quella conclusasi nel 2013 con Carolina Marconi, concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Al momento gli interessati non si sono ancora espressi al riguardo. Ribadiranno il loro legame amichevole, o ci sorprenderanno con l’annuncio di un nuovo amore?