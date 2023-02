Uomini e Donne, scontro finale tra Carola e Federico: lei perde il controllo, lui ha una reazione pazzesca

La puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne prenderà una piega inattesa in quanto ci saranno dei diverbi che sfoceranno in un abbandono dello studio se non del programma

La puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne prenderà una piega inattesa in quanto ci saranno dei diverbi che sfoceranno in un abbandono dello studio se non del programma. Presto per dire le conseguenze dei forti gesti che sono stati compiuti sia nelle esterne che all’interno del programma. Nello specifico vedremo che il cavaliere Biagio avrà di nuovo un forte scontro non solo con alcune delle dame ma anche con la stessa conduttrice Maria de Filippi. I toni un po’ troppo accesi spingeranno infatti la regina della tv a dire la sua. Biagio verrà ripreso ancora una volta per il suo modo di trattare le donne, essendo al finalità del programma quella di aiutare i partecipanti a trovare il vero amore o comunque fare conoscenze liete.

Biagio, dopo l’alterco, lascerà il programma e non sarà più possibile dire se tornerà nella prossima puntata oppure lascerà completamente il programma. Anche Gloria litigherà insistentemente con Riccardo, chiudendo definitivamente con lui e meditando addirittura di lasciare il parterre.

Carola mette un punto, la situazione precipita

Dopo il rientro di Biagio al quale viene fatto capire che è giunto il momento di lasciare il programma visti i suoi reiterati modi di agire.

Maria cercherà di parlare con Gloria per convincerla a rimanere, ma al dama, dopo aver fatto capire chiaramente di non provare più alcun sentimento per Riccardo esprimerà in maniera chiara ed esaustiva la sua scelta.

Per quanto riguarda invece il trono dei giovani, quella che sembrava ormai una decisione presa, in pochi minuti viene messa completamente in discussione se non ribaltata. La bella Carola infatti avrà uno scontro estremamente forte con Federico Nicotera. I due nonostante il tentativo di tutti gli opinionisti non riescono a mettere un punto al diverbio. Carola, ormai scoppiata in lacrime abbandona lo studio e quando viene chiesto a Fede se andrà a riprenderla, il ragazzo sembra proprio deciso a lasciarla andare via.

Difatti ballerà un lento con Alice che sembra la sua scelta.