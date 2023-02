Oroscopo del weekend dell’11 e 12 febbraio 2023: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox ci regala le previsioni per questo weekend, che per alcuni segni verrà inaugurato da un clima frizzantino in amore.

Come andrà questo fine settimana? Ce lo dice Paolo Fox con le sue previsioni.

Ariete

Questo fine settimana entrerà nel vostro segno Venere che vi accompagnerà per tutta la prossima settimana. Questo vi permetterà di riscoprire la vostra voglia di amare o più semplicemente di essere più affettuosi nei confronti del partner.

Toro

Nelle giornate di sabato e domenica vi sentirete particolarmente creativi, pertanto godetevi quest’ondata di energia e lasciate che le idee fluiscano. Per quanto riguarda la vita di coppia, sarete più romantici del solito.

Gemelli

Sentite la necessità di mettervi in contatto con i vostri sogni e desideri e questo fine settimana rappresenta il momento giusto per farlo.

Cancro

Per le coppie questo week-end potrebbe segnare un nuovo inizio, ma attenzione ai problemi non risolti perché potrebbero farsi avanti e mandare tutti i piani all’aria.

Leone

Dal punto di vista delle stelle questo fine settimana sarà perfetto. Non avrete paura delle difficoltà, anzi vi stimoleranno a fare sempre meglio.

Vergine

La giornata di sabato sarà per voi tra le migliori per quanto riguarda i sentimenti. Via libera all’amore e al divertimento anche per i single.

Bilancia

Approfittate di questi giorni per recuperare un po’ di energie e dare spazio alle relazioni più importanti.

Nella giornata di domenica prestate attenzione alle provocazioni.

Scorpione

Dovete trovare il giusto equilibrio tra casa e lavoro. Se c’è qualche impegno che non riuscite a portare a termine, delegate a qualcun’altro o potreste fare delle brutte figure.

Sagittario

Se avete bisogno di rivelare i vostri sentimenti a qualcuno, in questi giorni sarà più semplice. Tuttavia procedete con cautela perché Venere è dissonante.

Capricorno

I recenti cambiamenti astrali si rifletteranno in maniera positiva anche sul vostro stato interiore.

Acquario

Questo fine settimana sarete particolarmente attivi. Per festeggiare una settimana davvero buona prendetevi qualche ora da passare in compagnia degli affetti più cari.

Pesci

Se siete single lasciate andare le vecchie tensioni e lasciatevi andare a nuove emozioni. Cambiate le cattive abitudini.