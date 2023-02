Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 13 al 19 febbraio 2023: tutti i segni e le previsioni

Cosa prevedono le stelle per la prossima settimana? Ecco le previsioni di Paolo Fox.

Ariete

Per voi nati sotto questo segno sarà una settimana davvero fortunata, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Tutto merito di Giove e di Mercurio che vi offriranno nuove occasioni da prendere al volo.

Toro

La Luna in opposizione vi spingerà a dare un taglio alle esagerazioni, in particolare a tavola e questo sicuramente per la vostra salute è un bene. Un po’ di nostalgia potrebbe presentarsi nella giornata di mercoledì.

Gemelli

Nei prossimi giorni si presenteranno tante nuove situazioni interessanti. Se state aspettando delle risposte, finalmente arriveranno.

Cancro

In questa settimana riuscirete finalmente a mettere un punto ad alcune questioni e a riallacciare i rapporti che pensavate essere ormai giunti al termine.

Leone

La settimana potrebbe aprirsi per voi nati sotto questo segno con qualche tensione in famiglia. Nei giorni successivi, però, tutto si aggiusterà.

Vergine

In questa settimana non sarete molto energici, ma almeno non sarete pieni di preoccupazioni. Per quanto riguarda l’amore, aprite in buon dialogo con il partner.

Bilancia

In questi giorni potrete fare la differenza. Mostrerete a tutti chi siete e di cosa siete capaci e vi ritroverete al posto giusto con le persone giuste.

Scorpione

Anche se la salita è dura, voi non mollate e seguite il vostro pensiero. Non siete disposti a stare alle regole altrui e questo vi fa onore.

Sagittario

La Luna e Giove sono dalla vostra parte e vi aiuteranno a prendere le decisioni giuste. Vi mostrerete assai sinceri e leali con il partner.

Capricorno

Sarete un po’ pi+ ottimisti rispetto al solito. Per quanto riguarda la vita sentimentale, le cose sembrano cambiare in positivo.

Acquario

Mercurio nel vostro segno vi regalerà tante belle novità e incontri fortunati.

Il fine settimana sarà all’insegna del romanticismo.

Pesci

La settimana partirà in maniera entusiasmante, approfittatene per portare a termine tutti i vostri progetti, perché poi le energie andranno ad esaurirsi.