Sharon Stone, è morto il fratello Patrick: era padre del nipote di 11 mesi morto due anni fa

Sharon Stone ha diffuso un video in cui ha raccontato della morte del fratello Patrick, scomparso per un attacco cardiaco.

Sharon Stone sta vivendo un altro momento di grandissimo dolore e lutto, dopo la morte del nipote River di 11 mesi avvenuta pochi anni fa. È infatti morto poche ore fa il fratello della grande attrice, padre del bambino.

Sharon Stone, messaggio di dolore per la morte del fratello

“Questo messaggio è per confermare che sì, abbiamo perso mi fratello, Patrick Joseph Stone”. Comincia così l’audio pubblicato dalla diva Sharon Stone che la ritrae in primo piano, con volto affranto, mentre comunica la terribile notizia. Poi, il messaggio continua: “Come ogni famiglia, vi ringraziamo per il vostro amore e il vostro sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo tutte le vostre condoglianze.

Abbiamo subito un’enorme perdita in questi ultimi due anni, come è stato anche per molti di voi – continua, piangendo -. Vi ringrazio molto per l’amore e il sostegno che ci state dimostrando e vi chiediamo solo di continuare a essere gentili.

Grazie”.

La diva è distrutta: il fratello aveva solo 57 anni ed era padre del piccolo River, morto ad 11 mesi di vita per un’insufficienza multiorgano che lo ha portato via in poco tempo. Non si sa se Stone fosse malato o se la sua morte sia stata un evento improvviso ed inaspettato.