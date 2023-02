Uomini e donne, Alessandro Vicinanza si scontra con Riccardo Guarnieri: lite furiosa per Ida Platano

Ida e Alessandro continuano a far parlare di sé, c'è infatti un'intervista nel magazine del dating show dove non esprimono belle parole per Riccardo.

Le nuove puntate di Uomini e Donne, mostreranno de confronti estremamente vivaci e risolutori. l dating show infatti si appresta a concludere i percorsi dei giovani che avevano iniziato a settembre, per proseguire con nuovi protagonisti. Impossibile non notare l’assenza di Carola in studio, la ragazza infatti ha manifestato la sua volontà di abbandonare definitivamente il programma dopo la lite con Federico. Il giovane invece dirà chiaramente di voler uscire a richiederle di tornare fuori dalle telecamere. Alice non sembra essere contenta di questa decisione e ci sarà un piccolo scontro in studio.

Per quanto riguarda Lavinia, la ragazza non mostra nulla alle telecamere, infatti nelle due esterne che andranno in onda ci saranno due baci ad entrambi i corteggiatori. I due Alessio però non saranno contenti di questa situazione e chiederanno alla ragazza di prendere una decisione, si attende pertanto la scelta dei due ragazzi o l’abbandono definitivo dei due tronisti.

Le vicende del torno over

Nonostante siano usciti dal programma da qualche mese, Ida e Alessandro continuano a far parlare di sé, c’è infatti un’intervista nel magazine del dating show dove non esprimono belle parole per Riccardo, l’ex di lei.

Per dare a tutti la possibilità di chiarirsi Maria invita Ida e Alessandro in studio dove prenderà vita uno scontro piuttosto acceso che si placherà solo con l’intervento di alcuni dei cavalieri del parterre maschile.

Riccardo già protagonista di una lite con Gloria la quale gli chiede di uscire insieme e lui rifiuta, affermerà chiaramente che Ida ha un comportamento materno nei confronti del fidanzato, proprio ad evidenziare l’assenza di sentimento d’amore puro. I tre si rinfacceranno diversi avvenimenti nella loro storia, lo scontro subirà un climax ascendente senza precedenti tanto che anche gli opinionisti avranno molto da criticare ad ambo le parti.

Ancora, lo scontro fisico sarà ad un passo finché non si interromperà definitivamente la registrazione.