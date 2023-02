Diletta Leotta incinta? Le immagini del pancino che hanno fatto esplodere il gossip, cosa c’è di vero

Diletta Leotta potrebbe nascondere un segreto piuttosto succoso -anzi, forse non lo sta nascondendo più di tanto.

Alcune foto della giornalista mostrano infatti che presto potrebbe arrivare la notizia di un nuovo arrivo in famiglia: c’è chi mormora, infatti, che Diletta Leotta sia incinta.

Dopo una serie di relazioni che si sono rivelate sentimentalmente fallimentari, Diletta Leotta sembra vivere un grandissimo amore con Loris Karius, portiere del Newcastle. I due stanno insieme da un po’ ma hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia: solo in questi giorni è apparsa una loro foto insieme sul feed di Instagram.

Nei giorni scorsi la giornalista si trovava a Sanremo in occasione del Festival ed ha girato dei video su Tik Tok che mostravano un pancino decisamente rigonfio e che difficilmente si sarebbe potuto giustificare con qualche problema a livello intestinale, come spesso si fa in questi casi.

Ovviamente i pattugliatori del web si sono mossi per capire come stanno le cose ed a parlare per prima è stata Deianira Marzano (che molto raramente sbaglia con le sue indiscrezioni) che dopo qualche ora ha confermato che gli “addetti ai lavori” sarebbero stati espliciti nel confermare la gravidanza.

Nel 2023, a breve, nasceranno anche altri bimbi vip: uno di questi è la terza figlia di Marco Fantini e Beatrice Valli, quarta gravidanza per lei (che ha avuto anche il primogenito Alessandro dall’ex Nicolas Bovi).