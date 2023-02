Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo Guarnieri fa lo show con Ida, i pop corn e la provocazione assurda

Per il 15 febbraio 2023 sono previsti grandi cambiamenti nel date show più seguito del pomeriggio, la conduttrice Maria De Filippi dovrà destreggiarsi tra corteggiatori turbolenti e indisciplinati e qualche tronista in vena di sfoghi.

Solo per dare qualche anticipazione hot, basti sapere che Ida Platano farà ritorno agli studi Mediaset per avere un chiarimento con Riccardo Guarnieri. Peccato, però, che il confronto si trasformerà in una pseudo rissa tra Riccardo e Alessandro Vicinanza che deciderà di intervenire nella discussione, con risultati esilaranti.

Il momento del litigio: pop-corn VS Fazzoletti di carta

Eppure il momento di rabbia che si è scatenato poteva risultare prevedibile a un occhio più attento: prima dell’arrivo di Ida e Alessandro, Riccardo Guarnieri si è fatto servire una porzione di pop-corn che mangerà durante la messa in onda del video sui due ospiti.

Una vera e propria provocazione che ha lasciato intendere lo spettacolo a cui si preparava ad assistere.

Ma non è finita qui, la provocazione di Riccardo ha ricevuto la pronta risposta di Alessandro Vicinanza che gli ha consegnato dei fazzoletti di carta per asciugarsi le lacrime che avrebbe versato. Insomma, scena teatrali che sono sfociate ben presto in un litigio che per poco non è diventato rissa.

Le rivelazioni del tronisti: ecco le scelte che faranno

Grandi novità anche sul fronte del trono classico, che vede Lavinia Mauro alle prese con i suoi corteggiatori.

L’affascinante Alessio Corvino, infatti, ha usato tutto il suo savoir faire per far innamorare Lavinia, portandole un dono e osando avvicinarsi per un bacio, ovviamente ricambiato. Purtroppo, però, il bacio non è stato un’esclusiva di Alessio, dal momento che lo ha dato anche ad Alessio Campoli sotto un morbido piumone.

Insomma, in questa puntata del 15 febbraio 2023 Maria De Filippi si troverà alle prese con situazioni davvero particolari, riuscirà a tenere a bada tutti?