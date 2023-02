Uomini e Donne, scatta il bacio appassionato: pubblico ammutolito, non ci sperava più nessuno

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 febbraio 2023 troveremo un clima ancora bollente, baci sotto il piumone, liti scatenate dalla gelosia e confessioni dei tronisti sulle loro future scelte. Come si destreggerà Maria De Filippi tra i corteggiatori classici e i tronisti?

L’atmosfera negli studi Mediaset è molto tesa, nessuno si aspettava il litigio tra Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Ida Platano sfociato quasi in rissa.

Ma andiamo con ordine, Ida Platano ritornerà in studio con Alessandro Vicinanza, prima di accedere, però, Riccardo metterà in atto una messa in scena provocatoria con cui chiederà alla redazione di dargli dei pop- corn che consumerà mentre viene mandato in onda il video che racconta dei due.

Purtroppo, però, Alessandro Vicinanza decide di rispondere alla provocazione offrendo dei fazzoletti a Riccardo per asciugarsi le lacrime. Dalle parole si passa alle grida con cui l’uno minaccia l’altro in un crescendo di agitazione che mette i presenti in imbarazzo.

La situazione peggiora quando Tina Cipollari, in un moto di follia, decide di lanciare una torta in faccia ad Alessandro, che si irriterà ulteriormente causando una vera e propria rissa che i presenti dovranno sedare.

Insomma, scene da film comico con pubblico in sala!

Lavinia Mauro e i baci in esterna: le anticipazioni della puntata del 16 febbraio 2023

Per quanto riguarda Lavinia Mauro, invece, si tratta di un momento d’oro per la bella tronista che esce per due interessanti esterne.

Nella prima serata la vedremo alle prese con il galante Alessio Campoli, che si presenta con un mazzo di fiori che sembra colpire molto la donna. E infatti nella stessa esterna Lavinia si abbandona a un bacio che fa presagire le sue scelte future.

Eppure qualcuno dubita della sua decisione, dal momento che qualche giorno dopo Lavinia uscirà in esterna anche con Alessio Corvino e anche con lui si abbandonerà a coccole e tenerezze che sfoceranno in un bacio sotto il piumone.

Quali altre novità ci aspetteranno nella puntata del 15 febbraio?