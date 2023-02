Giulia Salemi sbugiarda il cast di Mare Fuori: “Ma anche meno…”, il comportamento che l’ha sconvolta

Il cast di Mare Fuori e Giulia Salemi si sono incontrati in aereo, ma le loro interazioni non sono state delle più positive. Davanti alle critiche di Giulia Salemi sono però arrivate le accese reazioni di un attore in particolare.

Reduce da una -forse rientrata- crisi sentimentale, dal lato professionale Giulia Salemi è inarrestabile. Dopo essere diventata la regina di Twitter sul palco del GF Vip, è apparsa a Le Iene con un monologo sulla lotta delle donne in Iran, ha tenuto un discorso contro la violenza sulle donne a Montecitorio, conduce Salotto Salemi e sviluppa senza sosta la sua carriera televisiva.

Proprio durante un viaggio di lavoro la Salemi è venuta a contatto con il cast di Mare Fuori, la serie del momento, e come è sua abitudine, è stata estremamente sincera nel racontare come si sono comportati con lei i giovani attori del cast.

Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori: “Se la tirano in un modo…”

Un viaggio in aereo ha portato all’incontro tra Giulia Salemi ed il est di Mare Fuori, di ritorno da Sanremo -dove alcuni di loro si sono esibiti sul palco. A Radio R101 ha infatti raccontato dell’incontro, spiegando di non essere particolarmente soddisfatta di quanto accaduto: ”A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle.

Tranne le ragazze, loro sono state carine”.

Non è comunque mancata una reazione, in particolare da parte di Giacomo Giorgio, che nella serie interpreta Ciro Ricci e che su Instagram ha scritto: “Cosa non si fa per un po’ di hype”. I due, peraltro, si sarebbero già incontrati, e ci sarebbe anche un video in cui la Salemi da un bacio sulla guancia all’attore, che è stato compagno di “scuola” quando entrambi studiavano recitazione.