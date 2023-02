Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 febbraio 2023: tutti i segni e le previsioni

Volete sapere come andrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme con le previsioni di Paolo Fox per i 12 segni zodiacali, tra chi vedrà le stelle e chi si aggiudicherà le stalle.

Ariete

Venere nel segno vi renderà ancora più forti del solito. Sarà una settimana all’insegna del fascino, dell’autostima e del carisma. Approfittatene per prendere in mano situazioni importanti.

Toro

Se state vivendo una nuova relazione sentimentale, procedete con i piedi di piombo. In questo caso l’attenzione non è mai troppa. A lavoro troverete l’occasione per emergere.

Gemelli

Questa settimana sarà perfetta per voi se avete intenzione di effettuare qualche cambiamento, soprattutto in ambito lavorativo, ma solo se saprete cogliere le occasioni al volo.

Cancro

I dubbi che vi attanagliavano la settimana scorsa saranno finalmente sciolti da alcune piccole certezze. Nella giornata di domenica la vostra mente si schiarirà.

Leone

Arriva finalmente per voi una settimana che vi restituirà un po’ di soddisfazioni a lavoro. Martedì e mercoledì potreste fare dei buoni affari.

Vergine

Dopo San Valentino vi sentite ancora super romantici, ma fate attenzione a non mettere sul piedistallo persone che non lo meritano affatto.

Bilancia

Si comincia ad intravedere per voi un po’ di serenità, tanto da uscire dalla confusione che vi ha accompagnato negli ultimi tempi.

Mercurio in Acquario, poi, potrebbe farvi anche una bella sorpresa.

Scorpione

Venere in ottimo aspetto vi regalerà dei momenti davvero emozionanti. A lavoro sarete un po’ con la testa fra le nuvole e questo potrebbe farvi commettere qualche errore di distrazione.

Sagittario

La settimana per voi non comincerà nel migliore dei modi, tutta colpa della Luna in opposizione.

Per fortune le cose si aggiusteranno verso il fine settimana, quando si scioglieranno un po’ di tensioni accumulate verso il partner.

Capricorno

In questi giorni sarete guidati dal cinismo, poiché ne avete abbastanza di chi fa tante promesse, ma poi non le mantiene.

Acquario

Per voi nati sotto questo segno è arrivato il momento di darvi da fare. Uscite dall’ombra e non nascondete i vostri desideri e le vostre intenzioni.

Pesci

Le stelle sono favorevoli, soprattutto a lavoro se desiderate un cambiamento. In amore potrebbe risolversi un’incertezza.