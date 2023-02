Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 18-19 febbraio 2023: tutti i segni fortunati e quelli in difficoltà

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 18-19 febbraio.

Ariete

Sarà un weekend all’insegna dei problemi, ovunque vi voltiate c’è qualcuno che ha bisogno di voi. Insomma, chiudete il cellulare e godetevi qualche ora in completo relax.

Toro

Non siete stati fortunati ultimamente infatti, la Luna sembra rallentare qualsiasi miglioramento e le cose sono bloccate. Le relazioni sentimentali però vanno a gonfie vele.

Gemelli

Un fine settimana all’insegna del divertimento, godetevi questi attimi di spensieratezza perché ci sarà da lavorare molto duramente per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Cancro

Non date spazio ai pettegolezzi e verificate in prima persona come vanno le cose. Non siete certamente persone che si affidano al giudizio altrui, ma c’è da dire che alcuni indizi vi portano a pensar male di chi avete vicino.

Leone

Abbiate l’accortezza di saldare i vostri debiti senza fare troppe storie, purtroppo, arriva un momento nella vita in cui bisogna avere la testa sopra le spalle e rinunciare a qualche vizio pur di non sentire lamentele.

Vergine

Giunti ad un punto di non ritorno reclamate giustizia ma non otterrete nulla. Purtroppo, non sono tutti persone ragionevoli e precise come voi, per questo motivo gli errori sono sempre dietro l’angolo.

Bilancia

Abbiate cura di ciò che vi è stato donato, non considerate superflui i ringraziamenti, perché tutti hanno bisogno di sentirsi dire belle parole.

Scorpione

La comunicazione è fondamentale in coppia.

Non cercate di ignorare quello che il partner sta cercando di comunicarvi, perché altrimenti, tutto vi cadrà addosso in un colpo solo.

Sagittario

Non c’è limite al peggio, assodato questo, reagite e interrompete questa serie di sfortunati eventi con qualcosa che avete sempre desiderato fare ma non avete mai fatto.

Capricorno

Non c’è ancora nessuna soluzione al vostro problema, ma a breve ci sarà una novità.

Aquario

Non siate timidi e mostrate il vostro vero volto a chi avete accanto, i sentimenti ringrazieranno.

Pesci

Studiate ancora di più perché l’esame che è alle porte vi darà una grande soddisfazione.