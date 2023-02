Levante, tutto sul compagno Pietro Palumbo, chi è il padre della figlia Alma Futura

Tutti conosciamo Levante, il cui vero nome è Claudia Lagona e, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, viene da chiedersi come seia la vita sentimentale della cantante. Levante, che è stata legata con Diodato, fa oggi coppia fissa con Andrea Palumbo del quale si hanno poche informazioni. Ma cerchiamo di fare chiarezza parlando di Levante, tutto sul compagno Pietro Palumbo, padre della figlia.

Chi è Pietro Palumbo

Pietro Palumbo ha 36 anni, è siciliano ed è un avvocato e, proprio per questo motivo, non è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo, però, non passa inosservato perché la sua bellezza è stata subito notata da Levante.



Pietro non ama ritrovarsi sotto i riflettori per cui non è facile trovare notizie sulla sua vita ne, tantomeno, sui suoi sentimenti ma possiamo dire con certezza che fa coppia fissa con Levante da tempo anche se la relazione è uscita allo scoperto solo poco per volta.

Com’è nato l’amore tra Pietro e Levante

Levante definisce l’incontro con Pietro un vero e proprio colpo di fortuna. La cantante, infatti, una sera aveva appuntamento con un suo amico che, all’ultimo, le ha dato “buca”. La ragazza era arrabbiatissima ma ha comunque deciso di andare al ristorante dove ad attenderla c’era proprio Palumbo.

Lei è rimasta subito affascinata dal ragazzo vista la sua bellezza ma non solo: secondo la cantante ha un animo nobile e gentile che lo contraddistingue da molti uomini.



Da quella sera la coppia ha iniziato a frequentarsi per non lasciarsi più.

Il consolidamento dell’amore tra Levante e Andrea

A consolidare l’amore tra Levante e Pietro c’è la loro bambina: Alma Futura. La piccola, nata lo scorso febbraio, ha unito ancora di più la coppia che nonostante la massima riservatezza, ha deciso di postare le foto della bambina con tanto di spiegazione legata al nome così particolare.

Alma significa “che dà vita”, proprio come il loro amore e Futura? Un omaggio al grande Lucio Dalla.