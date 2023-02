Adriano Celentano, malore per il cantante: interviene il clan Celentano, le condizioni di salute e gli aggiornamenti

Il celebre Molleggiato sembra aver avuto un malore nella giornata di ieri, che avrebbe portato la famiglia a chiedere soccorsi per poter gestire la situazione.

Grande paura per Adriano Celentano: il cantante e mito della canzone italiana è finito al pronto soccorso nel pomeriggio di domenica e solo molte ore dopo è stato chiaro a tutti cosa fosse successo. Sul presunto ricovero ci sono state varie ipotesi, ed a chiarire cosa sarebbe accaduto è stato il Clan Celentano, con una dichiarazione pubblica.

A dare la notizia sono arrivate alcune indiscrezioni, anche se non è chiara la fonte principale. A quanto pare Celentano, che ha 85 anni, avrebbe avuto alcuni problemi respiratori che avrebbero fatto preoccupare la moglie Claudia Mori, che a quel punto avrebbe chiamato i soccorsi.

Secondo le indiscrezioni il Molleggiato sarebbe stato portato all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dove sarebbe stato tenuto in osservazione per qualche ora.

La situazione sarebbe poi rientrata senza problemi.

Il Clan Celentano ha diffuso un comunicato che in parte smorzerebbe le voci di malore: ”Sta benissimo, non ha avuto nessun malore”. Resta solo da attendere una dichiarazione ufficiale del cantante, per comprendere cosa sia accaduto.