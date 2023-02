Domenica In, Gianluca Grignani sanguina in diretta durante un’intervista: pubblico nel panico, cosa succede

Ad un certo punto, mentre raccontava di questa nuova fase della sua vita a Domenica In, Grignani avrebbe però cominciato a perdere sangue dal naso, apparentemente senza motivo.

Durante l’ultima puntata di Domenica In Gianluca Grignani è stato protagonista di un momento che ha scatenato il panico tra i presenti. No, non si è trattato di un momento alla Grignani, o di una boutàde di qualche tipo.

Gianluca Grignani è in un buon momento: ha appena partecipato al Festival di Sanremo ed è tornato a cantare. Ad un certo punto, mentre raccontava di questa nuova fase della sua vita, Grignani avrebbe però cominciato a perdere sangue dal naso, apparentemente senza motivo. Lui non sembra essersene accorto immediatamente, mentre la macchia rossa si espandeva sotto la sua narice. È subito partito un dibattito sui social su chi credeva di aver avuto le allucinazioni a chi si è angosciato all’idea che Grignani potesse sentirsi male da un momento all’altro.

Enorme dolore per Gianluca Grignani dopo Sanremo: cosa è accaduto

Quest’anno sul palo dell’Ariston ci sono stati molti ritorni “importanti”, da Anna Oxa a Paola e Chiara. Uno dei più attesi sul palco era Gianluca Grignani, che aveva visto un’esplosione di successo nella sua prima partecipazione al festival, quando era giovanissimo.

Subito dopo il cantante aveva vissuto una fase di crollo, cadendo in una spirale di autodistruzione che aveva intaccato la sua carriera.

Il ritorno a Sanremo con Mi Manca il fiato ha portato a una nuova pagina della sua vita, ma subito dopo il Festival Grignani ha dovuto fare i conti on un nuovo dolore è infatti venuto a mancare Alberto Radius, noto che è sempre stato al suo fianco.