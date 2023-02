Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, tutta la verità sul loro rapporto: lei rompe il silenzio, fan agghiacciati

Nonostante abbiano fatto sperare a lungo in un ritorno di fiamma ed una riappacificazione, la verità è venuta a galla ed è proprio Michelle Hunziker a raccontare tutto.

I fan della coppia si dovranno arrendere alla realtà: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sono tornati insieme e non ci torneranno. A spiegarlo è stata lei, che ha messo le carte in tavola durante un’intervista a Verissimo.

Nonostante molti li abbiano visti scambiarsi gesti affettuosi e carinerie nel corso dell’estate, la coppia Hunziker-Trussardi non avrebbe intenzione di tornare insieme. La rottura per la conduttrice è stata un duro colpo:”È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti.

È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”. Ora è un altro amore a far battere il cuore di Michelle Hunziker, ed è quello della figlia per Goffredo Cerza, quasi-padre del suo bambino: ”Si amano tanto. Cercavano un bambino e adesso è arrivato il momento. L’amore è una cosa bellissima. In questo periodo li vedo così felici e per una mamma è la cosa più bella. L’altro giorno siamo andati a un concerto di Eros insieme, c’erano anche i miei consuoceri, a la sera gli ho detto che siamo davvero fortunati.

Ci vogliamo tutti bene, è nata una grande amicizia. Sono contenta anche di questo, a me piace la famiglia allargata”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Ci vogliamo molto bene”

Michelle Hunziker, ad ogni modo, è ottimista anche riguardo all’armonia che si andrà a creare con Tomasi Trussardi: ”Per me l’obiettivo finale è raggiungere l’equilibrio che ho raggiunto con Eros.

Devo dire che con Tomaso siamo bravi, stiamo facendo il nostro percorso”. Del primo marito dice infatti: ”Siamo molto legati, ci vogliamo molto bene. C’è la volontà di viversi come famiglia genitoriale.

Siamo molto amici. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve rimanere sempre perché per i figli è un trauma la separazione dei genitori. Bisogna cercare di volersi bene anche da separati sia per noi che per i figli”.