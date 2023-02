Stasera tutto è possibile, caduta in diretta sul palco: si fa male davanti a tutti, cos’è accaduto

Non sempre le cose vanno per il verso giusto, in televisione. È accaduto ad esempio a Stasera Tutto è possibile, su Rai 2, quando l’imitatore Vincenzo De Lucia, pesante nel programma accanto a Stefano De Martino e pronto a fare un’imitazione di Mara Venier, ha avuto un piccolo incidente che ha spaventato tutti i presenti.

Vincenzo De Lucia si trovava negli studi di Stasera Tutto è Possibile, quando ha avuto la brillante idea di presentarsi davanti alle telecamere vestito da Mara Venier. Si è trattato di un mascheramento dettagliato che ha previsto un abbigliamento ad hoc e, ovviamente, scarpe con tacco alto.

Un outfit arduo, soprattutto se non si è capaci di camminare sui tacchi.

Vincenzo De Lucia ci è caduto con tutte le scarpe: in particolare, è scivolato con i vertiginosi tacchi su un residuo di torta alla panna che si trovava sul pavimento. La caduta è stata particolarmente brusca: ha colpito il fisico e la dignità.