Uomini e Donne, la nuova tronista fa scoppiare il finimondo: Nicole parte alla grande e colpisce i corteggiatori

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e donne del 21 febbraio ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Al centro dell’attenzione questa volta ci sarà il cavaliere Ivan che nelle puntate precedenti si è dichiarato per l’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima però ha deciso di interrompere la loro conoscenza dopo aver scoperto che Ivan ha contattato anche un’altra dama ovvero Desdemona. Dopo le numerose polemiche, nello studio di Maria De Filippi si presenterà un nuovo cavaliere interessato a Gemma Galgani. La dama in passato ha interrotto diverse conoscenze con i suoi corteggiatori ma questa volta sembrerebbe molto interessata al nuovo pretendente.

Una coppia invece sembra essere arrivata al lieto fine: si tratta di Alessandro e Pamela che hanno deciso di frequentarsi al di fuori del programma per vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

Uomini e donne: cosa succederà nella puntata del 21 febbraio

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 21 febbraio poi si concentreranno sul trono classico. Si partirà innanzitutto dalla nuova tronista Nicole che ha cominciato a frequentare i suoi corteggiatori. La ragazza è infatti uscita in esterna con Christian con il quale sembra esserci già una bella affinità.

Nicole poi ha incontrato anche Mattia con il quale è andata alle terme. Durante l’esterna i due ragazzi hanno cominciato a conoscersi parlando di argomenti seri ma anche scherzando molto.

Per la nuova tronista è ancora presto però per esprimere una preferenza dal momento che non conosce ancora bene ragazzi che vorrebbero corteggiarla. Successivamente si passerà al trono di Lavinia che è ancora in dubbio tra i due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli (ex corteggiatore di Angela Nasti e già noto al pubblico di Uomini e donne).

Nel programma di Maria De Filippi la tronista sta ancora cercando di capire quale dei due ragazzi potrebbe essere quello giusto per lei.