È morta la moglie di Lino Banfi: addio a Lucia Zagaria, l’amore della vita del grande attore

Lucia Zagaria ha lasciato solo il suo amato Lino. La moglie del grande attore Lino Banfi è infatti morta poche ore fa. L’attore, legato alla donna da un grandissimo amore, è ovviamente devastato dal dolore.

La storia del loro amore era stata raccontata spesso: i due si erano sposati in gran segreto per via di asprezze in famiglia, ed aveva faticato molto nei primi anni di matrimonio per via della carriera di lui, che faticava a decollare. Ai giornali aveva detto: ”Se non fosse stato per lei avrei abbandonato la carriera di attore – raccontò allora – Mi disse: ‘Preferisco che tu sia povero ma felice, piuttosto che ricco e infelice’.

E il suo ottimismo mi ha portato fortuna. Io, invece, vedo sempre il bicchiere vuoto e rotto. E se non lavoro, mi deprimo”. Insieme per fortuna hanno poi vissuto il meglio del suo successo, con lei sempre al fianco. Da qualche tempo lei soffriva di una grave malattia che aveva intaccato la sua memoria e di cui l’attore ha parlato molto spesso. Aveva anche parlato, a Verissimo, del desiderio di lei di andarsene insieme: ”Qualche giorno fa mi ha detto ‘Senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme?

Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio’…”.

In una lettera pubblica, ma rivolta alla moglie, aveva poi scritto: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.