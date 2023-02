Uomini e Donne, Carola fa una mossa inaspettata in vista della scelta: la reazione di Federico Nicotera

Domenica 19 febbraio è stata registrata un’altra puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria de Filippi. Si tratta di uno dei programmi televisivi più seguiti di canale 5 e anche la puntata di mercoledì 22 febbraio sarà colma di colpi di scena e news scoppiettanti. Vediamo allora quali sono le anticipazioni e cosa dobbiamo aspettarci in questa nuova puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne: puntata 22 febbraio 2023

Al termine della scorsa registrazione, il tronista Federico è andato in camerino prima da Alice e poi da Carola e ha discusso con entrambe. Alla fine della discussione Alice pensa che la scelta finale di Federico ricada sulla rivale, Carola.

Quest’ultima gli anche scritto una lettera in cui dichiara il suo amore nei confronti di Federico. La lettera è stata letta da Maria de Filippi e Carola si è emozionata. I due poi hanno ballato insieme e nel mentre Alice si è messa a piangere. A consolarla, poi, ci ha pensato Gianni Sperti. Al termine della puntata, Federico ha dichiarato di essere pronto per fare la sua scelta.

Nicole è uscita con Cristian e ha detto di essersi trovato molto bene con lui, sia a livello fisico che mentale. Andrea, poi, le ha chiesto come mai non lo avesse portato in esterna.

La tronista ha fatto intendere che le ha dato un po’ fastidio la conversazione tra lui e la dama Roberta. Andrea, però, ha sottolineato che per quanto considera Roberta una bella donna, lui è lì per corteggiare Nicole.

Nicole, poi, è anche uscita con Mattia.

Lavinia e due Alessio

Lavinia ha deciso di portare in esterna solo Alessio Campoli e ha fatto notare ad Alessio Corvino che ci è rimasta male perché non ha ricevuto alcun regalo a San Valentino. Corvino le ha subito risposto che lui i regali per questa festa li fa solo alla sua fidanzata, lanciando, in questo modo, una frecciatina alla tronista che sembra essere ancora indecisa sul da farsi.

In effetti Lavinia sembra essere ancora in alto mare e la sua scelta lontana.