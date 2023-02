Fedez, il grave problema emerge nelle stories: fan preoccupati, parla a fatica

Dopo la crisi matrimoniale emerge un altro problema per Federico Lucia: il rapper sta avendo un grosso problema che lo condiziona anche sul lavoro e nelle interazioni private.

La crisi matrimoniale sembra non essere l’unico problema di Federico Lucia. Alcuni video postati ultimamente stanno allarmando molto i fan. Sono sempre meno le stories in cui si presenta, e sono praticamente tutte per presentare il suo nuovo podcast, Wolf. Nell’ultima conferenza stampa si è capito perché: Fedez sembra avere un grosso problema di balbuzie.

La voce trema, va avanti a fatica, mentre il viso è contratto: Fedez, ultimamente, sta facendo un evidente sforzo quando parla in pubblico. Fedez, nello spiegare i suoi problemi, ha voluto ironizzare: “Spero che non mi parta la balbuzie come oggi, è incredibile”.

Anche oggi, in alcune stories a difesa della sua associazione Amici di Tog contro alcune accuse sollevate -evento inesplicabile e rarissimo- da Selvaggia Lucarelli, si è espresso con difficoltà, spiegando di avere problemi di balbuzie da un po’ di tempo.