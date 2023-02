Oroscopo del weekend del 25 e 26 febbraio 2023: tutti i segni e le previsioni

Arrivano le previsioni per questo weekend dell'astrologo Paolo Fox: cosa accadrà nelle prossime ore

Ariete: è tempo per decidere

Approfittate del sostegno di Giove per prendere decisioni nette e chiudere ciò che non vi interessa. Fate attenzione alle difficoltà in amore e a un weekend movimentato.

Toro: il futuro sembra sorridere

Nuove opportunità di lavoro e nascite per le coppie. Attenzione al denaro e alla gestione delle finanze, le previsioni sono ottime.

Gemelli: dimenticatevi delle storie passate

Siete pronti per affrontare nuove sfide e avere successo. È importante voltare pagina e dimenticare il passato, soprattutto se troverete il giusto obiettivo.

Cancro: la luce in fondo al tunnel

Finalmente la tempesta sta per placarsi e si va verso un periodo migliore.

Buone notizie per la stabilità e la salute, la disciplina vi aiuterà.

Leone: un passo importante per la serenità

Marte e Giove vi daranno la forza per fare scelte importanti e vincenti. Attenzione ai problemi finanziari e al bisogno di cambiamento, noterete delle difficoltà iniziali.

Vergine: amore e lavoro come priorità

Importante periodo per la vita sentimentale e lavorativa. Possibilità di realizzare i desideri nei prossimi mesi, ma dovrete impegnarvi e non poco.

Bilancia: inquietudini in vista

Giove vi aiuterà a chiudere percorsi inutili e a consolidare posizioni importanti.

Attenzione alle relazioni di coppia e alle parole non dette.

Scorpione: la serenità del lavoro

La situazione migliorerà grazie alle opportunità che il lavoro potrebbe offrire. Attenzione all’amore e alle relazioni, ma non reprimete le vostre emozioni.

Sagittario: il cambiamento positivo

È il momento di investire energie per stare meglio e affrontare le trasformazioni.

Riflettete bene prima di lasciare una storia certa per un amore passionale.

Capricorno: i sentimenti vi renderanno felici

Momento di mettere i punti sulle i e sistemare le situazioni importanti.

In arrivo trasformazioni e nuove opportunità di amore.

Acquario: è il momento di decidere

È il momento di agire, sia in amore che nel lavoro. Attenzione alle scelte urgenti e alla gestione delle finanze, soprattutto se non volete pentirvene.

Pesci: il vostro sesto senso vi aiuterà

Dovrete fidarvi di voi stessi e assecondare il vostro istinto. Siate pronti a prendere decisioni importanti sia in amore che nel lavoro.