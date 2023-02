Nicole Murgia nella bufera: cos’è successo subito dopo l’eliminazione dal GF Vip e il vangate

Nicole Murgia è stata eliminata in via definitiva dal GF Vip e la sua uscita di scena non possiamo certo dire che sia stata silenziosa. La Murgia, finita tra scroscianti polemiche in un triangolo pericolosissimo a effetto boomerang, non ha ricevuto all’esterno l’accoglienza che forse si sarebbe aspettata.

Nicole Murgia ha avuto una sola missione da quando è entrata all’interno della Casa del GF Vip: diventare un cuneo umano. La sua intenzione è sembrata essere, dal primo momento, incunearsi all’interno delle coppie presenti nel programma, stabili o meno. Lo sfacelo è però arrivato al novantesimo minuto, quando è diventata, suo malgrado, valvola di sfogo dei rancori coniugali di Edoardo Donnamaria.

Il soprannominato Forum, in un momento di estrema tensione con la fidanzata Antonella Fiordelisi, ha cominciato ad allungare le mani ed a diventare estremamente affettuoso con lei. L’affetto, ad un certo punto, è andato fuori controllo ed è scoppiato un protesi-gate: è infatti emerso che nel van del reality donataria avrebbe tastato le protesi al seno della Murgia.

Ovviamente la cosa ha scatenato il caos (e lo share) in puntata e la situazione è degenerata nel momento in cui la Murgia è stata eliminata.

Con l’ingresso nello studio si sono levate le proteste delle Donnalisi, le fan della coppia, che hanno visto nella Nicole Murgia il diavolo che ha fatto le pentole, i coperchi e tutto il resto.

Le cose sono peggiorate nel momento in cui Nicole Murgia è uscita dagli studi: alcune fan avrebbero attaccato l’ormai ex concorrente con frasi di biasimo e parole decisamente poco gentili. Insomma, per la Murgia non è stato propriamente un ritorno a casa in pompa magna.