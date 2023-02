Noemi Bocchi, serio problema di salute, necessario l’intervento chirurgico: “Mi spaventa”

Noemi Bocchi non sta attraversando un momento facile della sua vita: ha infatti un serio problema di salute, che dovrà affrontare con un’operazione chirurgica non priva di insidie.

La stessa Bocchi ha raccontato della sua situazione sui social, spiegando che genere di calvario sta vivendo.

La nuova Lady Totti ha vissuto questo primo anno al fianco del Pupone in un clima di estrema riservatezza: non ha rilasciato interviste e non ha fatto comparsate televisive, mantenendosi coerente con l’intento di non toccare l’immagine pubblica di lui. Ora, invece, ha deciso di esporsi su un tema molto specifico riguardante la sua salute: “C’è un tempo per ogni cosa… uno per parlare e uno per tacere.

Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi. Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile”.

Noemi Bocchi racconta di un malessere, rotto solo da alcuni momenti di felicità: “Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto.

Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi… finalmente lo sentivo”. Nessun legame diretto con la questione Totti, però: “Mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di Coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia ad invalidare le mie giornate. Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: ‘Hai partorito, è normale’. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: Soffro di Diastasi Addominale”.

La diastasi addominale si verifica quando, in seguito ad una gravidanza, i muscoli dell’addome non si richiudono in modo corretto. Le conseguenze sono molteplici e spesso invalidanti: mal di schiena continui, problemi gastro intestinali, problemi alla vescica. La Bocchi ha ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà dopo il suo appello pubblico: “So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza”.